Elezioni, Cirio tira le orecchie al Pd: "Non si fa campagna elettorale davanti agli ambulatori"

Alberto Cirio abbandona i soliti toni concilianti e istituzionali e tira le orecchie al Partito Democratico reo, secondo il Governatore, di aver iniziato una campagna elettorale "davanti agli ambulatori".

Con fare piuttosto seccato, durante la presentazione dei candidati di Forza Italia, il presidente della Regione Piemonte ha voluto rispondere al Partito Democratico, che negli scorsi giorni aveva dato vita a un tour fuori da alcuni ospedali torinesi (Maria Vittoria, Molinette): "Il Pd vuol fare campagna contro di noi davanti agli ambulatori. Lo trovo inaccettabile, non si cerca il voto sul dolore delle persone".

La replica a Grimaldi: "Liste d'attesa ci sono dal 2013"

Il presidente ha poi risposta a distanza a Marco Grimaldi, che in mattinata aveva tirato fuori un caso di liste d'attesa interminabili in Piemonte: "È strumentale, le liste d’attesa ci sono dal 2013. Questo problema si è acuito con la pandemia: ho ereditato una situazione difficile". Cirio ha poi sottolineato come il caso denunciato da Grimaldi rappresenti un'eccezione.

"Fare campagna elettorale senza polemiche strumentali"

Di certo, Cirio ha voluto prendere le distanze da una campagna elettorale condotta con toni piuttosto forti: "Io mai farei campagna elettorale tirando fuori temi che non risolvano i problemi dei cittadini. Non li seguirò su questa strada. I cittadini non mi chiedono di bisticciare con lo Russo, ma di lavorare insieme sui dossier".



"Conduciamo una campagna elettorale di assoluto rispetto. Io da sempre tendo a lavorare rispettando anche chi ha idee diverse da me, senza seguirli su polemiche sterili e strumentali" ha concluso Cirio.