Allarme sicurezza a Nichelino, scippi in serie negli ultimi giorni

Il ritorno dalle ferie non è stato allegro per alcuni residenti di Nichelino e adesso è allarme sicurezza, dopo che sono stati segnalati due casi di scippo nel giro di pochi giorni.

Signora derubata della borsa in via VVX Aprile

Teatro del primo episodio è stata via XXV Aprile, dove una donna era appena uscita dal supermercato quando, all’improvviso, due uomini l’hanno derubata. Probabile che la stessero pedinando da tempo, decicendo di entrare in azione per strapparle la borsa quando si sono sentiti al sicuro e lontani da telecamere che potessero immortalarli.

Strappata la catenina ad un uomo di mezza età

La signora, dopo il forte spavento, è stata soccorsa da alcuni passanti e poi ha contattato i carabinieri per denunciare l'accaduto. Un paio di giorni dopo situazione simile si è verificata in via Torino, all'incrocio con piazza Camandona, dove un signore di mezza età che stava passeggiando si è visto strappare dal collo una catenina.

Indagano i carabinieri

Dalla ricostruzione fatta delle forze dell’ordine dovrebbe essersi trattato dell'azione fulminea di un solo malvivente, che ha colto di sorpresa l'uomo, ma i carabinieri stanno indagando per capire se i due episodi siano collegati ed esista una banda dedita agli scippi.