Stop alle auto davanti alle scuole: fino al 31 gennaio a Torino alcuni istituti "car free"

A Torino nuove scuole “car free”. In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, in programma dal 16 al 22 settembre e quest’anno dedicata al tema “Più connessi, più liberi”, sarà vietato il transito alle auto e ai mezzi davanti ad alcuni istituti.

Un tema di importanza fondamentale, considerando anche i gravi fatti di cronaca che accadono ogni anno. Il 19 maggio scorso all’Aquila ha perso la vita Tomaso, un bambino di 4 anni travolto da una macchina mentre giocava nel cortile dell’asilo. A Torino un dodicenne, fortunatamente sopravvissuto, è stato travolto da uno scooter lo scorso 8 giugno mentre festeggiava l’ultimo giorno alla Manzoni di corso Marconi con i compagni.

Stop alle auto fino al 31 gennaio

E così in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, l’Amministrazione cittadina dal 16 settembre avvierà una sperimentazione per lo stop alle auto davanti agli ingressi di alcune scuole. Quest'ultime sono state individuate dopo un confronto con la Consulta della Mobilità Ciclistica, i coordinatori della mobilità delle 8 Circoscrizioni e gli uffici tecnici.

Le vhiusure in alcuni casi dureranno anche fino al 31 gennaio 2023. E’ il caso del Comprensivo Gobetti di via Romita, in Circoscrizione 2, dove verrà chiuso al transito il pezzo di strada davanti l’ingresso tra via G. Balla e via B. Panizza. Qui verranno messi fioriere e dissuasori, in aggiunta alla segnaletica verticale necessaria.

Passaggio ai mezzi vietato per i prossimi quattro mesi e mezzo anche davanti al Comprensivo Anna Frank scuola primaria XXV aprile - scuola infanzia Walt Disney via Cavagnolo. Il divieto riguarderà la carreggiata nord tra via Tempia e via Cavagnolo. Nella Circoscrizione 8 sono previste ben due scuole “car free” fino al 31 gennaio 2023. Si tratta del Comprensivo di via Sidoli, con chiusura tra via Sidoli e via Berruti e Ferrero, e l’istituto dell’Infanzia Europea di Via Lodovica, tra via Verrua e via Cosmo.

Altre scuole car free

Sono previsti poi interventi di potenziamento di chiusura al traffico al Comprensivo Montalcini (Circoscrizione 3); alla primaria Duca d'Aosta, alle medie Dante Alighieri e John Kennedy (Circoscrizione 4); all’asilo nido San Giulio d'Orta e al Comprensivo Regio Parco scuola infanzia “Madre Teresa” (Circoscrizione 7).

Foglietta: "Adesione convinta alla settimana europea della mobilità"

“Abbiamo aderito convintamente alla settimana europea della mobilità con eventi, visite guidate, formazione e con l’avvio di nuove scuole car free", ha dichiarato l'assessore comunale alla Mobilità Chiara Foglietta. "Una settimana - prosegue - dove abbiamo immaginato un nostro slogan: “un solo punto fermo: mobilità sostenibile, condivisa e integrata”, un obiettivo che ci siamo posti come amministrazione e che si integra bene con tutto il lavoro che stiamo facendo con la vittoria della call europea “100 città climaticamente neutre” e del Maas”.