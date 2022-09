Caro energia, Fin Piemonte lancia l'allarme: "A dicembre molte piscine chiuderanno, costi insostenibili"

Insomma, dopo la pioggia di medaglie e i record prima ai Mondiali e poi ai recenti europei di nuoto, gli impianti sono vicini al collasso. La richiesta alla politica, in questi giorni di campagna elettorale, è quella di "immediati ristori ed esenzione Iva per lo sport ", aggiunge Albonico.

Il caro energia rischia di fare nuove vittime. Un grido d'allarme arriva dal presidente regionale della Federazione Nuoto Gianluca Albonico : molte piscine in Piemonte entro fine anno saranno costrette a chiudere per "l'insostenibile costo delle bollette ".

Albonico: "Bollette destinare a triplicare nei mesi invernali"

La sopravvivenza delle piscine è a rischio, conti alla mano: "Un impianto medio spende 120.000 – 150.000 euro tra energia elettrica e termica e questa voce sarà moltiplicata per 3-4 volte, la matematica non ci lascia scampo. Inoltre a gennaio entrerà in vigore una parte della riforma sullo sport che paradossalmente porterà ancora più costi alle società. Una riforma necessaria (ad esempio per la tutela dei tanti istruttori e tecnici, ndr) ma che purtroppo in questo momento aggiunge costi ad una situazione già deficitaria", ha spiegato Albonico.