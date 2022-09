Marco Mengoni ospite d'onore all'Open Day della Scuola Holden

Il 10 settembre la Scuola Holden di Torino organizza un Open Day dal titolo Festa Mobile. L’idea è che questa giornata sia un «andirivieni di ambizioni e vocazioni, di incontri e brindisi», sempre per citare il libro di Hemingway. Partecipare a Festa Mobile è un’occasione per scoprire come si insegna e com’è la vita alla Holden, che vuole essere un luogo dove incontrare maestri e compagni e condividere le proprie passioni.

A partire dalle 14.30 si potrà entrare e visitare tutta la Scuola, mentre dalle 15.00 comincerà il programma di incontri e lezioni. Il primo appuntamento è in General Store, dove lo scrittore Marco Missiroli dialogherà con il cantautore Marco Mengoni, e a seguire ci saranno quattro lezioni brevi con Fabiano Massimi, Elena Varvello, Sara Benedetti e Alessandro Avataneo, che daranno un esempio di quel che si studia quotidianamente ad Academy e Original, ossia il percorso di laurea triennale e il master biennale di scrittura e narrazione. Diplomate e diplomati di varie classi della Holden mostreranno con allestimenti e presentazioni come alcune idee a cui hanno lavorato negli ultimi anni si siano evolute fino a diventare progetti compiuti.

Fronte del Borgo, lo spazio della Holden dedicato agli under 18, ha preparato laboratori di lettura e scrittura e una caccia al tesoro per esplorare la Scuola e scoprirne i segreti risolvendo quiz su libri, film e altri indovinelli. Chi non è in vena di rompicapi può accodarsi ai tour guidati dei Fellows (altri allievi volontari) per la Caserma Cavalli, l’edificio storico che ospita la Holden e che ha alle spalle una lunga storia. La sera, alle 18.00, ci sarà un dj set in terrazzo con Sara Berts e si potrà fare aperitivo al Bartleby, il bar della Holden affacciato su Piazza Borgo Dora. Un piccolo spoiler per chi verrà: il terrazzo è considerato dalla Scuola una delle aule più importanti di tutta la Holden. È qui, infatti, che vengono le idee migliori per scrivere: in mezzo alla gente, osservando quello che accade e parlando con gli altri.

Oltre a questo, la mattina ci saranno i test d’ingresso di Academy e Original per chi si è iscritto alle selezioni: l’Open Day serve anche a chiarirsi le idee prima di iscriversi alle prove delle date successive. Chi non riesce a seguire i corsi Academy e Original durante la settimana può virare sul master Over 30, otto weekend distribuiti nell’arco di un anno, oppure focalizzarsi su un unico progetto in un ambito specifico della narrazione durante un Training Camp. Per chi non sa bene da dove partire ci sono i Boot Camp oppure le decine di corsi brevi in partenza dedicati alla scrittura, al cinema, alla sceneggiatura e alle tecniche di storytelling.

L’Open Day è a ingresso libero fino a esaurimento posti: per prenotarsi bisogna iscriversi su scuolaholden.it/openday.