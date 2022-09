Si rompe una tubatura dell'acqua, caos e strada chiusa a Moncalieri

Non erano bastati i guai provocati la scorsa settimana dalla forte pioggia che aveva mandato in tilt strade e sottopassi a Moncalieri (e nella vicina Nichelino), oggi la rottura di una grossa tubatura dell'acqua ha costretto la Polizia locale a chiudere l'accesso a via Petrarca per permettere i lavori di riparazione.

Strada chiusa e abitazioni senz'acqua

Una situazione che ha creato il caso nella precollina della città, con conseguenze arrivate fino a Revigliasco, diverse case rimaste senz'acqua per ore, compresa la casa di riposo Ville Roddolo, con Smat che ha mobilitato un'autocisterna e distribuito dei boccioni d'acqua per superare l'emergenza.