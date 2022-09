Ragazza a piedi sull'autostrada Torino-Milano: le auto l'hanno schivata per miracolo [VIDEO]

Una pattuglia della polizia municipale ha intercettato una ragazza di circa 30 anni che camminava a piedi sulla terza corsia di marcia sull'autostrada A4 in direzione Milano all'altezza di Volpiano.

La carreggiata è stata chiusa al traffico, rallentando i veicoli. A quel punto la donna è stata soccorsa insieme al personale del 118 che l'ha poi trasportata all'ospedale di Chivasso.

La ragazza dovrebbe essere residente in provincia di Bari. Non si conoscono i motivi del gesto. I veicoli che l'hanno incrociata l'hanno schivata per miracolo.