'Furbetti dei rifiuti' ancora in azione a Moncalieri. Cane mette in fuga i ladri da una villa della collina

Moncalieri ha deciso di adottare la tolleranza zero nei confronti dei cosiddetti 'furbetti' dei rifiuti'. Le fototrappole fatte installare dalla Amministrazione avevano già permesso di scovare alcuni abbandoni illeciti nelle settimane scorse, ma l'assessore Giuseppe Messina ha raccontato di due nuovi episodi accaduti di recente.

Doppio abbandono di rifiuti ingombranti

Nelle immagini postate sulla sua pagina Facebook dall'assessore si vede prima un uomo che butta quello che avanza da un trasloco, sbarazzandosi di tutto in via Ferrari, all'angolo con via Viberti. Nella seconda, invece, si vede una persona che decide di svuotare il bagagliaio, sempre in via Ferrari, liberandosi da scatole di plastica, bottigliette d'acqua e cartacce varie.

Il primo è stato già multato, il secondo caso, già segnalato alla Polizia locale, ha la sanzione in arrivo a breve per il 'furbetto' pizzicato dalle immagini. "L’abbandono dei rifiuti è un fenomeno vergognoso, perché deturpa l’ambiente in cui tutti noi viviamo e che dobbiamo e vogliamo proteggere. Non solo: la pulizia dei luoghi ha un costo supplementare a carico della collettività. Ogni intervento “speciale”, infatti, vale intorno ai 1000 euro, per arrivare a diverse migliaia se si tratta di rifiuti particolarmente pericolosi", sottolinea l'assessore di Moncalieri, che annuncia che non c'è alcuna intenzione di abbassare la guardia: "La pazienza è abbondantemente finita. Non daremo tregua a chi, mostrando disprezzo per le regole, danneggia l’ambiente e il decoro della nostra Città".

Ladri messi in fuga dal cane

Sempre a Moncalieri, da segnalare invece come non siano state la tecnologia o gli antifurti a mettere in fuga i ladri che avevano preso di mira una villetta della collina. Il cane da guardia ha fatto in pieno il suo dovere durante il weekend, costringendo a desistere dal suo intento criminale un uomo abbaiando a lungo.

I proprietari, allertati dal gran rumore, si sono affacciati e hanno visto un soggetto vestito di scuro allontanarsi di corsa dal loro giardino, dopo aver rischiato di essere azzannato dall'animale. Ora i carabinieri, avvalendosi anche delle telecamere di zona, provano a risalire all'identità dell'uomo.