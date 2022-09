Auto prende fuoco lungo l'autostrada Torino-Milano: rallentamenti all'altezza di Volpiano

Intervento della Polizia stradale per un'auto che ha preso fuoco

Una vettura ha preso fuoco alle prime luci di questa mattina, lungo l'autostrada Torino-Milano, all'altezza di Volpiano in direzione Torino.



Le fiamme, secondo una dinamica e cause ancora da chiarire, avrebbero interessato la parte anteriore della vettura. Poco prima delle 7 la macchina è stata portata via con il carro attrezzi, dopo che sul posto era intervenuta la Polizia Stradale.

L'evento ha creato alcuni rallentamenti per le persone che stavano percorrendo l'autostrada in direzione capoluogo.