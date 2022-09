Il futuro è già qui: gelati Pepino 1884 entra nel metaverso

Gelati PEPINO 1884, una delle realtà più longeve d’Italia e d’Europa, che ha attivamente contribuito a fare la storia del gelato italiano, porta tradizione e alta qualità nel mondo dell’innovazione con l’ingresso del brand torinese nel metaverso: prima azienda del settore ad attuare questo importante passaggio.

Una nuova sfida che si inserisce in un percorso nel quale Gelati PEPINO 1884 ha scelto in questi anni, di presentare al mercato prodotti e progetti che hanno messo a fattor comune l’elevata qualità di materie prime di pregio e l’eccellenza di partner con cui alcuni di essi sono stati realizzati.

Un cammino sempre attento ai cambiamenti del mercato e alle nuove richieste del consumatore, che trova le proprie radici in quella che può essere definita un’innovazione rivoluzionaria: nel 1938 nasceva il Pinguino, il primo gelato da passeggio su stecco prodotto al mondo.

L’ingresso nel metaverso, ancora una volta primo nel proprio settore, segna pertanto una nuova era, creando un percorso di valore per il prodotto in un contesto innovativo, costituendo una nuova via di interazione: non solo realtà virtuale, ma anche blockchain ed NFT, utilizzando tutte le potenzialità del web 3.0.

Approdare al metaverso oggi, significa quindi accedere a un mercato globale e in crescita, esplorare nuovi business model e nuovi modi di interagire con i clienti: la creazione del logo PEPINO NFT è il futuro, un futuro che è già qui.