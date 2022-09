Incidente nella notte sulla sopraelevata di Moncalieri, tre feriti

Tanta paura attorno alla mezzanotte di ieri sulla sopraelevata di Moncalieri, a seguito di un incidente che ha coinvolto due vetture.

Sono dovuti intervenire anche i Vigili del fuoco per liberare le persone rimaste incastrate in una delle auto coinvolte nel sinistro avvenuto appena dopo l'imbocco che porta verso l'autostrada. La carambola è stata così violenta, che una delle due vetture si è ribaltata.

La polizia stradale ha bloccato momentaneamente il traffico per consentire ai pompieri di lavorare in sicurezza e alle ambulanze di caricare i tre feriti, tutti portati all'ospedale Santa Croce, per fortuna nessuno di loro è in condizioni serie.