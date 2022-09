Da venerdì auto bandite davanti alle scuole di Torino: ecco gli istituti che diventano "car free"

E’ il caso del Comprensivo Gobetti di via Romita, in Circoscrizione 2, dove lo stop sarà davanti all’ingresso tra via G. Balla e via B. Panizza. Qui verranno messi fioriere e dissuasori, in aggiunta alla segnaletica verticale necessaria. Passaggio ai mezzi vietato per i prossimi quattro mesi e mezzo anche davanti al Comprensivo Anna Frank scuola primaria XXV aprile - scuola infanzia Walt Disney via Cavagnolo. Il divieto riguarderà la carreggiata nord tra via Tempia e via Cavagnolo. Nella Circoscrizione 8 sono previste ben due scuole “car free” fino al 31 gennaio 2023. Si tratta del Comprensivo di via Sidoli, con chiusura tra via Sidoli e via Berruti e Ferrero, e l’istituto dell’Infanzia Europea di Via Lodovica, tra via Verrua e via Cosmo.