Rogo nella notte in una casa di Leini: ustioni per il proprietario. Paura negli edifici vicini

Attimi di paura, questa notte, a Leini. Alle 3,30 più squadre di Vigili del fuoco sono state chiamate a intervenire per l'incendio di una casa in via Provana. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme hanno messo in allarme gli abitanti della zona che sono usciti senza conseguenze dalle abitazioni, mentre il proprietario dell'edificio coinvolto ha dovuto essere assistito dai sanitari per alcune ustioni.



L'incendio ha anche attaccato i tetti delle vicine proprietà. Con l'utilizzo di un'autoscala ne è stata fermata la propagazione alle altre falde. I pompieri dall'interno hanno spento i roghi di materiali vari accumulati in quantità. Il rifornimento delle bombole d'aria respirabile degli autoprotettori usati dai soccorritori è stato garantito dal carro fiamma, un furgone attrezzato per il pronto ripristino di questi dispositivi di protezione. Anche alcune autobotti per il rifornimento idrico alle lance. Proseguono attività di smassamento e messa in sicurezza.