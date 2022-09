Droga e pregiudicati tra i tavoli del locale: sospesa la licenza di un kebab-bar per 14 giorni in via Nizza

Il Questore di Torino ha sospeso la licenza di un Kebab sotto i portici di via Nizza per 14 giorni. Il provvedimento è stato adottato al termine di una serie di accurati controlli al locale, situato in una zona ad alta densità abitativa, dopo che alcuni residenti avevano presentato alcuni esposti a causa dei disordini causati dai frequentatori dello stesso localo.

Sono così iniziati i controlli da parte degli agenti, anche con l'utilizzo dei cani. Ed è stata verificata la presenza costante nel tempo di pregiudicati, mentre sia tra i tavoli del dehor che in possesso di alcuni degli avventori del locale è stata rinvenuta sostanza stupefacent. Da qui la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il locale in oggetto ritenuto “abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che comunque costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini”.