Carrefour, lavoratore di 39 anni schiacciato mentre lavorava in magazzino: domani mattina sindacati in presidio

"Emergenza sicurezza nel mondo del lavoro". Queste le parole con cui Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Torino commentano l'incidente che si è verificato lunedì mattina presso il Carrefour Le Porte di Moncalieri. A rimanere schiacciato in magazzino durante le normali operazioni di carico e scarico merci è stato un dipendente di 39 anni. Operato nella notte, i medici hanno stabilito una prognosi di 63 giorni.

Un incidente gravissimo, sul quale i sindacati vogliono alzare l'attenzione. "Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio delle autorità ispettive che dovranno accertare quanto accaduto all’interno dell’azienda e le condizioni in cui il lavoratore svolgeva la propria attività, in relazione alle norme contrattuali e di legge", si legge in una nota congiunta delle tre sigle.