Piazza San Carlo: assolti i due medici sotto processo per la morte di Marisa Amato

Sono stati assolti dal tribunale di Torino i due medici processati per il caso di Marisa Amato, la donna morta 19 mesi dopo essere stata travolta e gravemente ferita, il 3 giugno 2017, dalla folla in fuga da Piazza San Carlo durante la proiezione su maxischermo della finale di Champions Juve-Real.

Ad essere chiamati in causa, per il reato di omicidio colposo, erano due radiologi che secondo l'impostazione originaria dell'accusa non si accorsero di una microfrattura al rachide cervicale determinante per la successiva condizione di infermità della paziente.

Le difese hanno sostenuto che entrambi svolsero correttamente il loro lavoro.