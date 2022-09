Dal sale di caviale alla patatina di lino, l'Ucraina a Terra Madre raccoglie donazioni per le fattorie distrutte [FOTO]

Cuochi, produttori, attivisti, giovani ed educatori: sono 16 i delegati della rete ucraina di Slow Food presenti a Terra Madre, in programma al Parco Dora fino al 26 settembre (LEGGI QUI) . Donne che arrivano da tutto il paese e hanno portato sotto le arcate ex industriali tutti i sapori di una terra martoriata da febbraio dalla guerra.

Dal sale di caviale alla marmellata di pigne

E così curiosando tra gli scaffali si trovano le spezie della Bessarabia, fatte ad Odessa. Timo per piatti di carne e verdure, paprika affumicata, mirudia (un mix di menta, aneto, prezzemolo, foglie di cipolla, foglie di aglio e fieno greco) e sale di caviale ideale per tagliatelle, purè e da mescolare con il burro. Accanto le Fuchips, patatine di lino: la loro storia inizia nel 2015, in un piccolo laboratorio della città di Vyshhorod. C'è posto per il dolce, con le marmellate di Poltala, fatte con ingredienti particolari come i petali di rosa, le noci verdi e le pigne.