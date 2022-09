Giorgis e Cuperlo (Pd) davanti ai cancelli di Mirafiori: "Salari dignitosi e lavoro in sicurezza"

Dopo la tappa con i colleghi del Partito Democratico davanti all'Iveco di via Puglia, Andrea Giorgis - accompagnato da Gianni Cuperlo - oggi ha scelto Mirafiori e la storica porta Due per incontrare il mondo operaio, a pochi passi da dove due sere fa è toccato al leader della Lega Salvini, portare la sua campagna elettorale. "Tagliare le tasse ai più ricchi insulto all'intelligenza" "Tagliare le tasse solo ai più ricchi è un insulto all'intelligenza e un danno per tutti - dice Giorgis, candidato al Senato -. Il fisco deve essere progressivo e deve essere in grado di finanziare servizi essenziali a cui non possiamo rinunciare: basta pensare alla sanità, alla scuola, ai trasporti, alla sicurezza, alla tutela dell’ambiente. Occorre invece ridurre le tasse sul lavoro e così aumentare i salari".

"Transizione ecologica che garantisca crescita e occupazione" Mirafiori è un centro di gravità, in queste ore, per la città della Mole, visto che proprio il 20 settembre ha fatto la sua visita qui anche l'ad di Stellantis Tavares. E sul tavolo ci sono due progetti per lo stabilimento: i cambi per l'ibrido e lo smantellamento delle auto usate. "Serve una vera e seria transizione ecologica che permetta al nostro Paese crescita e occupazione".

Intanto gli operai entrano con il cambio turno. Alcuni si fermano a parlare, condividendo le valutazioni su ciò che ha detto Tavares ("un segnale è arrivato", commenta Cuperlo). Alcuni raccolgono il volantino. Altri passano con atteggiamento decisamente meno accondiscendente, verso i politici presenti.