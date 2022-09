Settimo, il Comune rimborsa una quota degli abbonamenti e allarga la platea di chi ne ha diritto

Il Comune di Settimo, per il terzo anno, dà la possibilità ai titolari di alcuni abbonamenti di treno e bus di richiedere un rimborso fino a 120 euro. Quest'anno è stata estesa ulteriormente la platea dei beneficiari prevedendo rimborsi anche per gli abbonamenti mensili, ed è stata aumentata la quota rimborsabile per le singole fasce.

"L'obiettivo è duplice: incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico e sostenere le famiglie in difficoltà", interviene l'assessore ai trasporti Alessandro Raso.

Il rimborso è riservato ai titolari dell'abbonamento “Under 26” di GTT e ai titolari di abbonamento Formula 3 annuale o mensile che abbiano meno di 26 anni oppure più di 65 anni.



Per ottenerlo, è necessario fare domanda compilando il modulo che verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del Comune. C'è tempo fino al 31 dicembre 2022 per presentare la domanda e la possibilità di ottenere il rimborso è retroattiva: è possibile richiederlo anche per abbonamenti acquistati nei mesi scorsi (a partire da gennaio 2022).

Per ottenere il rimborso è necessario fornire l'attestazione ISEE. Questi i rimborsi previsti:

Fino a 120 euro per abbonati under 26 con fascia ISEE da 0 a 9100 euro

Fino a 80 euro per abbonati under 26 con fascia ISEE da 9101 a 16.000 euro

Fino a 80 euro per abbonati over 65 con fascia ISEE da 0 a 9100 euro



"Abbiamo scelto di allargare la platea dei beneficiari – conclude Raso –. L'anno scorso rimborsavamo solo gli abbonamenti annuali, quest'anno anche i mensili, chiaramente in proporzione. Abbiamo inoltre alzato le soglie rimborsabili per gli under 26. Da 100 a 120 euro per la prima fascia e da 50 a 80 euro per la seconda fascia. L'aumento del costo della vita e i rincari generalizzati rendono particolarmente utili queste misure, destinate alle famiglie più in difficoltà".