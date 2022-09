Inalpi a Terra Madre Salone del Gusto racconta l'economia circolare

Nel giorno dell’inaugurazione di Terra madre – Salone del gusto, nella nuova e futuristica location di Parco Dora a Torino, INALPI S.p.A. è stata presente sul palco della Regione Piemonte, in un convegno dedicato alla conclusione del progetto MATTM (ora Ministero per la Transizione Ecologica) sull’Economia Circolare, messo in atto dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo con il sostegno della Regione Piemonte.

L’apertura del convegno è stata affidata a Paolo Marcesini, direttore di Italia Circolare, che ha sottolineato come sia sempre più importante trasformare in realtà quello che è il moto dell’Economia Circolare: “Fare di più usando meno energia e meno materia” ma ha anche messo in evidenza come l’Economia Circolare sia “Il tema più globale in assoluto, ma che trova soluzione solo all’interno di ciascun territorio, perché partendo proprio dalla terra e dall’individuazione e sviluppo delle proprie filiere, ogni territorio ha possibilità di trovare e estendere la sua Economia Circolare”

Inalpi, che proprio della costituzione e dell’incremento della Filiera del Latte corta e controllata, ha fatto il centro della sua vocazione aziendale, che procede di pari passo con la crescita del territorio, ha raccontato i suoi progetti in via di sviluppo per riutilizzare quelli che attualmente sono considerati scarti di lavorazione, ma destinati a trasformarsi in importanti risorse.

Matteo Torchio, responsabile Marketing e Comunicazione dell’organizzazione di Moretta, ha sottolineato come l’aumento dei costi energetici imponga di fatto un’accelerazione dei progetti di Economia Circolare e di come l’obiettivo di Inalpi sia quello di trasformarsi a breve in un’azienda a zero impatto ambientale.

“A fronte di un investimento importante, che coinvolge anche i nostri conferitori, stiamo attivando una serie di progetti che dovrebbero consentirci, entro il 2025, il riciclo totale di tutto ciò che riguarda la produzione, dalla stalla al prodotto finito: sono azioni concrete che passano attraverso la raccolta dei reflui nelle stalle per effettuare in azienda la produzione di biogas con la successiva restituzione di digestato agli agricoltori per la concimazione dei campi. Ma anche recuperare l’acqua estratta dall’essicazione del latte, inserirla in un processo di depurazione, e renderla utilizzabile per lavaggi o altri usi necessari in stabilimento. All’interno dello stabilimento abbiamo un innovativo e importante laboratorio di ricerca, InLab Solutions che, tra le altre cose, sta esaminando a fondo packaging sempre più sostenibili, insomma, Inalpi è davvero impegnata su più fronti - e ha poi aggiunto - Il nostro è stato un progetto di filiera assolutamente innovativo e lungimirante, l’idea di ampliare e rendere a zero impatto questa filiera lo è altrettanto: è una sfida per le generazioni future e per il futuro del nostro Pianeta che Inalpi ha accolto”.