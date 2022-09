A Moncalieri e Nichelino torna la festa delle biblioteche Sbam: ai nuovi nati sarà donato un libro

Domani, sabato 24 settembre, torna a Moncalieri e in molte altre biblioteche dell’area l’ormai tradizionale festa delle biblioteche Sbam, per la quale i cancelli della Biblioteca civica Arduino resteranno aperti tutto il giorno.

Un’iniziativa di promozione del ruolo culturale e sociale delle biblioteche civiche nel complesso contesto contemporaneo: va da sè custodi di libri e film, spazi di studio, ma anche laboratori aperti al territorio, dove alimentare il desiderio di sapere, la convivialità e lo scambio tra persone, forme attive e consapevoli di cittadinanza. Spazi pubblici nel senso eminente dell’espressione. Per il circuito Sbam alla festa di sabato si sono unite, con proprie proposte, le biblioteche di Carignano, Candiolo, Carmagnola, Nichelino, None, Pancalieri, Piobesi, Poirino, Revigliasco, Santena, Trofarello, Villastellone.

"La festa delle biblioteche Sbam è un momento di ritrovo e ripresa della socialità e dei rapporti dopo la pausa estiva, strategicamente collocato nel terzo weekend di settembre e con cui si chiude, anche simbolicamente, l’ampia e ricca pagina dell’offerta culturale estiva veicolata dal Moncalieri Summer Experience - sintetizza soddisfatta l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – L’idea guida su cui insistiamo da sempre è l’importanza del lavoro di rete (che si sta approfondendo anche tramite l’unificazione del nostro circuito Sbam con le Biblioteche Civiche Torinesi), investire sulla collaborazione e lo scambio tra città. E, non ultimo, dare forma tutti insieme a un servizio vitale per la comunità, quale quello svolto dalle biblioteche, con un ruolo fondamentale anche in termini di aggregazione. I bibliotecari hanno svolto un grandissimo lavoro anche durante la pandemia, senza fermarsi mai. E nel contesto post pandemico la nostra biblioteca non ha mai smesso di crescere, attraendo dai comuni vicini e anche da Torino tantissimo pubblico che quotidianamente si complimenta dell’alto profilo di questa realtà”.

IL PROGRAMMA A MONCALIERI

Ore 10

Nati per leggere - Festa dei nuovi Nati

Ai nati e alle nate dell’ultimo anno, dono del libro e di un kit propedeutico alla lettura per i genitori.

Letture per bambini 0-6, in collaborazione con le educatrici dei nidi del territorio.

Ore 11, 30

Saluti istituzionali

Paolo Montagna Sindaco della Città di Moncalieri e

Laura Pompeo Assessore alla Cultura e Pari Opportunità

Inaugurazione del gazebo donato alla Biblioteca dal Lions Club Moncalieri Host.

Ore 15

Incontro con i Tamburi

di Gilson Silveira

Ore 15,45

I flauti tradizionali

con Oreste Forestieri

Ore 16

Gli strumenti a corda

con Michele Salituro

Ore 15-18

Trampolieri in festa

Rallegreranno il pomeriggio due simpatici trampolieri

Ore 15,30-17

Letture in giardino

Letture animate con Alessandra per bimbi a cura di Cooperativa Culturalpe

Ore 16

Guido, la società segreta e il bossing

Incontro con lo scrittore Rosalino Granata che ci presenterà il suo libro (sala conferenze, fino ad esaurimento posti)

Ore 16,30

La bella addormentata

animazione teatralizzata di e con Nonna Rufa

Ore 17, 45

Saggio del laboratorio dei tamburi a cornice

Ore 1 8 , 1 5

“Dell’amore, della vita e altri accadimenti”

presentazione del libro di Domenico Maria Parigini

Introduce il Prof. Silvano Prevosto - letture di Francesco Giordano - musiche del Duo Aer Mundis