Nichelino, pirata della strada colpisce un motorino e scappa senza prestare soccorso

Poteva avere conseguenze ben peggiori l'episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 22 settembre, a Nichelino, dove un pirata della strada ha provocato un incidente, colpendo un motorino per fuggire poi senza prestare soccorso.

Il fatto è successo tra via Rusca e via Buffa e per fortuna l'auto ha colpito solo di striscio lo scooter all'incrocio, anche se la ragazza che era a bordo è rimasta visibilmente spaventata, non riuscendo a prendere il numero di targa della vettura che l'aveva centrata, anche se è stata capace di fornire alcuni dettagli alla Polizia locale prontamente arrivata sul luogo dell'incidente.

In queste ore si stanno visionando telecamere della zona, per riuscire a trovare elementi utili a risalire all'identità della persona che ha causato l'incidente e poi è scappato via subito.