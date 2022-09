Strade, dal 28 settembre chiuso lo svincolo della statale 565 Pedemontana

Per consentire la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra la Strada Provinciale 222 di Castellamonte e lo svincolo della Statale 565 Pedemontana sarà necessaria la chiusura dello svincolo della Statale 565 in direzione Ozegna-Castellamonte da mercoledì 28 settembre a lunedì 31 ottobre. La Direzione Coordinamento Viabilità-Viabilità 1 della Città Metropolitana di Torino ha richiesto all’ANAS l’adozione del provvedimento di chiusura dello svincolo, per consentire che la prosecuzione dei lavori avvenga garantendo la sicurezza delle maestranze e degli utenti della Provinciale 222 e della Statale 565.

La rotatoria in fase di realizzazione avrà un diametro di 36 metri, con cordolature esterne e area a verde. È previsto il miglioramento del deflusso delle acque piovane, con la ridefinizione delle pendenze del piano stradale e la sistemazione dei fossi laterali. Saranno collocati una nuova segnaletica stradale e rallentatori ottici e acustici nei tratti di immissione sulla Statale 565. L’importo complessivo del progetto è di 251.000 euro. Per il cantiere sono già ora prescritti il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km orari dal km 17+400 al km 18+050 della Provinciale 222.