Addio all’ex calciatore del Toro Bruno Bolchi

Cordoglio nel mondo del calcio per la scomparsa di Bruno Bolchi, ex calciatore del Torino e dell’Inter. Bolchi si è spento a 82 anni a Firenze. Nato a Milano nel 1940, viveva da tempo in Toscana, a Pieve a Nievola.

Soprannominato Maciste per il suo fisico possente durante gli anni nell’Inter, giocò poi nel Verona, nell’Atalanta e infine nel Toro. La sua carriera come calciatore si concluse a 30 anni all’inizio degli anni ’70, dopodiché proseguì come allenatore tra gli altri del Bari e del Lecce.

Fu il primo calciatore ad apparire nelle figurine dell’album Panini nel 1961.