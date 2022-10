Come gestire le tue opportunità di trading possono essere aumentate attraverso il trading di spread di opzioni

Nei mercati delle opzioni e dei futures, lo spread trading è una tattica comune che presenta vantaggi distinti rispetto all'investimento diretto (ad esempio, andare short o long e può comportare profitti aggiustati per il rischio più elevati.

I trader al dettaglio possono trovare un'ampia varietà di nuove opportunità di trading attraverso lo spread trading. Ad esempio, i trader possono esprimere le loro opinioni accoppiando contratti di opzioni con varie scadenze, prezzi di esercizio, classi di opzioni e altre combinazioni nel mercato delle opzioni. Gli investitori possono trarre profitto da un rialzo, mercati ribassisti e persino laterali combinando diversi tipi di opzioni.

Che cosa sono gli spread sulle opzioni?

Una strategia nota come spread di opzioni comporta l'acquisto e la vendita di numerose opzioni o più opzioni simili, come Call o Put, utilizzando asset di base simili. il costo dello strike, la data di scadenza o le disparità tra le due scelte le mettono da parte indipendentemente dal fatto che siano praticamente identiche

Ci sono tecniche pubblicitarie?

Tre tattiche principali costituiscono il trading di spread di opzioni: divisione verticale, dispersione orizzontale e diffusione diagonale.

Un paio di opzioni che includono date di scadenza uguali ma prezzi di esercizio diversi possono aumentare lo spread verticale. Utilizzando questo metodo, i trader possono ridurre l'alto rischio nello stesso momento in cui devono farsi strada verso l'alto in quanto hanno del potenziale.

Gli spread del calendario, comunemente indicati come spread orizzontali, combinano opzioni short e long con lo stesso prezzo di esercizio ma diverse date di scadenza. L'obiettivo principale di uno spread di calendario è ottenere profitti dal passare del tempo.

È dovuto al fatto che le opzioni che stanno per scadere sono più inclini delle opzioni a lungo termine a subire un decadimento del tempo. Un broker può utilizzare la scelta a lungo raggio per bilanciare eventuali disgrazie quando la scelta momentanea probabilmente scadrà inutilmente.

Due scelte indistinguibili con particolari livelli di valore e date di scadenza sono scambiate contemporaneamente tramite spread diagonale. Gli spread inclinati beneficiano del deterioramento del tempo, proprio come fanno gli spread di livello, ma allo stesso modo beneficiano dello sviluppo delta, o qualsiasi sviluppo nella scelta arriva a un valore che si verifica nel mercato primario.

Illustrazione del trading di spread di opzioni (Calendar Spread)

Esaminiamo un esempio fittizio di spread del calendario BTC. Supponiamo di avere una prospettiva da neutrale a leggera e ottimistica su Bitcoin (BTC), che attualmente viene scambiato a $ 21.000. Acquistando un'opzione call con una data di scadenza più lunga e vendendo un'opzione call con una data di scadenza più breve, stabilisci uno spread del calendario delle chiamate lungo. In questo esempio, dovresti acquistare una richiesta di margine BTC da $ 3.000 con un termine rimanente di 90 giorni e negoziare un'opzione call da $ 3.000 con un termine rimanente di 45 giorni.

La perdita più alta concepibile per il tuo spread di calendario sarebbe se avessi pagato una commissione di 500 USDC per l'opzione call e avessi ricevuto un bonus di 300 USDC per la chiamata rapida, dando agli investitori un addebito netto di 2.000 USDC.

Dopo 45 giorni, il prezzo di BTC sale a $ 25.000. Questa opzione scade "Out-of-the-Money" perché lo short call rappresenta una posizione ribassista.

Poiché lo spread del calendario costa 200 USDC in anticipo, trarrai profitto dal tuo punto complessivo se le opzioni lunghe valgono oltre 200 USDC. Il tuo reddito netto sarebbe di 100 USDC se la chiamata lunga in sospeso con tre mesi fino alla scadenza valesse 300 USDC.

I vantaggi del trading di spread di opzioni

riducono il rischio: l'utilizzo di spread di opzioni ti consente di ridurre drasticamente il rischio nel caso in cui l'attività sottostante vada bruscamente contro di te.

Efficienza del capitale: rispetto alle strategie di opzioni a gamba singola come le opzioni scoperte, gli spread delle opzioni richiedono un margine sostanzialmente inferiore.

Ulteriori possibilità di trading: utilizzando una combinazione di livelli di prezzo e scadenze, i trader possono assumere una posizione rialzista, ribassista o neutrale sulle criptovalute utilizzando gli spread delle opzioni.

Spread di opzioni Trading sul codice Ethereum

Assicurati di aver depositato USDC sul conto derivati ​​USDC prima di scambiare opzioni USDC.

Passaggio 1: utilizza la barra di navigazione per accedere alla pagina delle opzioni binarie USDC. Puoi esaminare la catena di opzioni in questa pagina, che mostra i dati di mercato cruciali per il contratto di opzioni che hai scelto, come il prezzo base, il prezzo spot, il delta, il prezzo in contrassegno e altro ancora.

Passaggio 2: dalle date fornite all'inizio della catena di Opzioni, scegli una data di scadenza che ti interessa.

Passaggio 3: scegli il tipo di opzione call/put. Le opzioni put sono visualizzate sul lato destro di una catena di opzioni e le opzioni call sono visualizzate sulla sinistra. Al centro viene visualizzato il prezzo di esercizio.

Passaggio 4: la finestra dell'ordine online verrà visualizzata sul lato della pagina di negoziazione quando si fa clic sul prezzo di esercizio scelto solo in alto a sinistra (per la call) oa destra (per una put) della catena di opzioni.

Passaggio 5: puoi visualizzare le specifiche delle opzioni, tra cui Intrinsic Variability (IV), Gamma, Beta e altro, nella casella dell'ordine online. Per ordinare le tue opzioni in base al valore o alle impostazioni IV, inserisci i parametri dell'ordine in seguito.

Passaggio 6: per completare l'ordine, fare clic su Conferma dopo aver fatto clic su Effettua ordine per visualizzare una casella di conferma.

Per gli investitori esperti, il trading di criptovalute può essere una strategia efficace per aumentare i propri rendimenti. Ci sono molti diversi approcci di trading disponibili, quindi fai il tuo studio per vedere quale si adatta meglio ai tuoi obiettivi finanziari individuali. È fondamentale tenere a mente che il trading di criptovalute può essere molto pericoloso. Anche i trader più esperti potenzialmente perdono tutti i loro investimenti su alcuni cattivi investimenti perché la criptovaluta è un asset noto per la sua estrema volatilità. Non iniziare a fare trading finché non sei certo della tua conoscenza del mercato, non hai fatto ricerche approfondite sulle migliori criptovalute da acquistare e sei aggiornato.

Le forme crittografiche di denaro sono complicate, non sicure e speculative; sono inoltre molto instabili e indifesi all'azione ausiliaria. L'esecuzione è irregolare e i progressi passati non garantiscono risultati futuri. Prima di fare affidamento su questi dati, considera le tue condizioni e cerca la tua direzione. Prima di fare qualsiasi scelta, dovresti anche confermare i dettagli di qualsiasi aiuto o articolo (come il suo stato legittimo e qualsiasi prerequisito amministrativo) e guardare i siti per le app adatte per il trading.