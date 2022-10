Terrore in via Damiano Chiesa, uomo accoltellato alla gola: è in codice rosso in ospedale

Pomeriggio di terrore al giardino tra via Vittime di Bologna e via Damiano Chiesa, nel quartiere Barca: un uomo è stato accoltellato alla gola da un tossicodipendente ed è in codice rosso in ospedale.

Il presunto aggressore è stato già fermato dai carabinieri, che hanno transennato l'area in cui sono evidenti grosse macchie di sangue in terra. Non noti, al momento, i motivi dell’aggressione. Stando alle testimonianze dei presenti, l’aggressore sarebbe noto ai residenti. “Si tratta di un giardino pericoloso, frequentato da tanti tossicodipendenti e da baby gang: è un’area che andrebbe tenuta sotto controllo, invece è stata abbandonata dalle precedenti amministrazioni” afferma Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’italia in Circoscrizione 6.