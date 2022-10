Crollo del controsoffitto alle Molinette, "da oltre 10 anni investimenti regionali fermi. Ora una task force per evitare nuovi casi"

Nessuna prestazione è stata rinviata

"Siccome l'area corrisponde a quella davanti agli ambulatori di chirurgia, tutte le prestazioni previste per la giornata odierna non sono state rinviate e sono state effettuate regolarmente in altri ambulatori senza alcun disguido per i pazienti", fanno sapere dall'ospedale. E in una nota ufficiale la Direzione aziendale sottolinea che "la situazione è sotto controllo e l’intera struttura delle Molinette viene monitorata costantemente e regolarmente proprio per la sua vetustà. Proseguono inoltre i lavori di manutenzione straordinaria, ma è altresì vero che nell'ottica del passaggio al futuro Parco della Salute da più di dieci anni non sono più stati previsti investimenti regionali".





Una squadra per monitorare le situazioni più urgenti

Proprio per questo l'attuale Giunta regionale, in particolare la Presidenza e l'Assessorato alla Sanità, subito dopo la fase critica legata alla pandemia, ha concordato con la Direzione della Città della Salute "l'insediamento di un Gruppo tecnico di lavoro che, a partire dai monitoraggi attivi, sta determinando quali siano le priorità ed i lavori principali ed urgenti da finanziare per poter permettere alle Molinette di affrontare questa fase temporale ponte e arrivare al meglio alla staffetta con il Parco della Salute. Entro fine ottobre i risultati di questo lavoro verranno consegnati all'Assessore alla Sanità, che potrà così immediatamente far richiesta formale per poter attingere ai fondi statali ex articolo 20 e nel caso di urgenze poter anticipare i finanziamenti, affinché non si ripetano eventi spiacevoli quali quello accaduto stanotte".