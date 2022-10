Claudio Simonetti's Goblin in concerto al Cinema Massimo per la mostra su Dario Argento

In occasione della mostra ‘Dario Argento – The Exhibit’ (Mole Antonelliana, fino al 16 gennaio 2023), il Museo Nazionale del Cinema organizza venerdì 7 ottobre alle ore 21.00 al Cinema Massimo un concerto speciale dei Claudio Simonetti’s Goblin!

“Sono molto felice di suonare a Torino, su organizzazione del Museo Nazionale del Cinema, proprio in questo 2022, che, oltre alla mostra su Dario, contiene molte ricorrenze importanti che mi riguardano: oltre ai 45 anni di Suspiria (1977), quest’anno cadono i 40 anni di Tenebre (1982), ma anche i 35 anni di Opera (1997), i 15 anni di La terza madre (2007) o i 10 anni di Dracula 3D (2012) – fa sapere Claudio Simonetti. Tutti successi che mi appartengono, e di cui vado fiero”.

“Impossibile separare il cinema di Dario Argento dai Goblin – racconta Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Dario ha sempre avuto un rapporto privilegiato con la scelta delle colonne sonore dei suoi film, raggiungendo, in molti casi, risultati strabilianti come in Profondo Rosso. Siamo molto contenti di questo concerto, è molto in sintonia con l’omaggio a Simonetti, perché la mostra al museo è piena di musiche di Simonetti e dei Goblin”.