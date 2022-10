Réseau Entreprendre lancia "Impact", il programma che valorizza imprese e startup a vocazione sociale

L'impatto sociale è una delle tematiche che interessano e interesseranno maggiormente il mondo dell'imprenditoria, nel presente così come nel futuro: è proprio partendo da questo presupposto che Réseau Entreprendre Piemonte ha lanciato “Impact”, il programma di accompagnamento gratuito studiato appositamente per imprese e startup innovative a vocazione sociale, imprese sociali, cooperative sociali e altri enti del terzo settore. Il tutto attraverso percorsi personalizzati e finalizzati alla creazione di ricadute positive in ambito sociale, culturale e ambientale e alla sensibilizzazione di tutti gli imprenditori ai cambiamenti in atto a livello globale.

Réseau Entreprendre è un'associazione senza scopo di lucro nata in Francia nel 1986 e impegnata nel supporto alla crescita e alla stabilizzazione delle imprese e degli imprenditori attraverso interazioni “da pari a pari”, con l'obiettivo principe di creare occupazione. Attiva in oltre 10 paesi con 65 associazioni e 125 sezioni, nel corso della sua storia è stata in grado di creare nel mondo una rete di 14500 imprenditori con 9620 mentor, 15500 nuove imprese accompagnate e 150mila posti di lavoro creati o salvati. Attiva in Piemonte dal 2010 grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, in 12 anni è riuscita a raggiungere numeri importanti con 70 associati, 56 neo-imprese convalidate e oltre 260 posti di lavoro creati. Impact, basandosi sulla metodologia già applicata a livello internazionale da Réseau, si rivolge nello specifico ad organizzazioni appena costituite con l'obiettivo di supportarle in tutti gli aspetti e in tutte le fasi aziendali: dalla governance al management, passando per lo sviluppo commerciale e all'analisi degli obblighi e delle responsabilità, fino ad arrivare all'accesso ai finanziamenti.

Il percorso dura 3 anni e prevede, dopo un appuntamento di primo contatto, un periodo di professionalizzazione (con una durata che varia tra i 2 e i 5 mesi) con lo studio del progetto, il suo completamento e il supporto alla redazione del business plan grazie all'affiancamento di imprenditori e professionisti. Successivamente, il Comitato di Convalida incontra il candidato per valutare la proposta e decidere se includerlo definitivamente nel programma: in caso di parere affermativo unanime, ha finalmente inizio l'accompagnamento ex-post, della durata minima di 2 anni. Quest'ultima fase è contraddistinta dal mentoring individuale e collettivo, con tavoli di discussione mensili su temi predefiniti, attività di monitoraggio, un incontro intermedio per aggiornare la strategia di sviluppo e la redazione di un bilancio di accompagnamento con l'accertamento dei segnali di crisi e di fragilità dell'impresa. Al termine dei 3 anni, il neo-imprenditore diventa membro effettivo della rete di Réseau Entreprendre Piemonte.

Impact offre anche strumenti di diagnosi dei bisogni, di misurazione dell'impatto generato e di progettazione sociale, oltre alla redazione di un Business Model Canvas Sociale: "La nostra missione – spiega la Direttrice di Réseau Entreprendre Piemonte Lisa Orefice – è quella di trasferire le capacità del saper essere imprenditore e del saper fare ad imprese innovative a vocazione sociale. All'interno del percorso di accompagnamento, l'idea imprenditoriale viene accolta ed orientata in base alle potenzialità di creazione di posti di lavoro sul territorio regionale e di generazione di impatto: grazie alla nostra task force di mentor composta dagli imprenditori del nostro ecosistema, i candidati hanno la possibilità di finalizzare le proprie idee attraverso un business plan e un business model con focus sociale. A proposito, tengo particolarmente a ringraziare i mentor perché mettono a disposizione competenze, capacità e tempo rendendo possibile la nostra attività".

Il programma, inoltre, rispetta in pieno il motto dell'associazione “Per creare nuovi posti di lavoro, creiamo imprenditori” e i suoi valori “persona, gratuità e reciprocità”. "Il nostro obiettivo - dichiara il presidente di Réseau Entreprendre Piemonte Giovanni Radis – è sempre stato quello di fornire accompagnamento e supporto nella creazione di nuove imprese, facendolo in modo volontario e solidale dando valore all'impatto sociale. Questa modalità ci ha permesso di creare una business community di oltre 100 aziende suddivise in circa 20 settori merceologici e in varie fasi della loro vita, dimostrando la possibilità di realizzare buoni conti economici pensando anche alle ricadute sulla società".

Per un'iniziativa di così alto valore, infine, non poteva mancare il sostegno della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino: "La Camera di commercio – ha commentato il Presidente Dario Gallina - tra le sue azioni per il sostegno all’imprenditoria sociale e per la diffusione dei temi dell’impatto, è anche al fianco di Réseau Entreprendre, una rete che valorizza il tessuto imprenditoriale e le sue nuove generazioni diffondendo innovazioni e opportunità. Così come nel caso di Impact e degli altri percorsi organizzati da questa associazione per aiutare gli imprenditori a raggiungere il successo tramite politiche nuove, metodi corretti e strumenti contemporanei".