Conto alla rovescia per il Trail delle Colline: tutto pronto per l'evento di domenica 9 ottobre, ultimi giorni utili per iscriversi all'edizione 2022

Se anno dopo anno il Trail delle Colline richiama sempre più persone, un motivo ci sarà! Anzi, a dire il vero di motivi ce ne sono tanti, quanti i volontari che con il loro impegno e la loro passione collaborano alla riuscita di quest’evento. Non da meno assolutamente sono le amministrazioni pubbliche, le istituzioni, gli enti, le realtà associative e gli sponsor che partecipano a vario titolo all’organizzazione della manifestazione, ma una nota di merito va attribuita a chi si adopera a titolo gratuito con entusiasmo e non senza sacrifici. Giovanni Mirabella e Davide Avanzato, rispettivamente alla guida di Asd Hope Running Onlus e Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso Onlus, presiedono il Comitato Organizzatore, ma un ruolo di primo piano spetta senza alcun dubbio ai direttori di gara: stiamo parlando di Massimo Bocca e Paolo Vettori.

L’organizzazione e la logistica saranno affidate a Francesco Amatuzzo, Alessandro Canargiu, Roberto Ecosse, Pasquale Esposito, Matteo Mondello e Gianluca Pogliano, mentre speaker dell’evento sarà, come da tradizione, Paolo Caffaro.

Impossibile citare tutti gli altri componenti dello staff e volontari, il cui instancabile impegno inizia diversi mesi prima dell’evento vero e proprio con il tam tam per l’apertura delle iscrizioni, fino a tramutarsi in un’estenuante no-stop nei giorni che precedono il Trail delle Colline.

Dalla preparazione e distribuzione dei pacchi gara alla pulizia e tracciatura del percorso, dall’allestimento delle zone di partenza e di arrivo ai ristori, per non parlare delle partecipatissime premiazioni o dell’atteso pasta party finale, momenti che chiudono di fatto la manifestazione, rinnovando l’appuntamento all’anno successivo. Senza il loro contributo a vario titolo, tutto questo non sarebbe possibile. Doveroso menzionare anche tutte le associazioni che collaborano ogni anno con il Comitato Organizzatore, rendendo sempre più avvincente e apprezzata questa gara.

Si ricorda che il Trail delle Colline è organizzato dalla Asd Hope Running Onlus insieme all’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso Onlus, con il supporto delle amministrazioni comunali di Chivasso, Castagneto Po, Casalborgone, San Sebastiano Po e Rivalba, del CAI Sezione di Chivasso, della LILT sezioni di Torino e Chivasso e dello CSEN Piemonte, ente di promozione sportiva che ha inserito questa gara nel calendario nazionale, oltre che con il patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte e del Comitato Regionale CONI del Piemonte. L’edizione 2022 del Trail delle Colline, inoltre, è stata inserita tra gli eventi della Settimana Europea dello Sport promossa dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Sport e Salute e nel calendario regionale FIDAL con approvazione n.390/trail/2022.

Confermate le tipologie di gara:

TdC Lungo: trail competitivo da 28 chilometri, con dislivello positivo di 1450 metri

TdC Corto: trail competitivo da 15 chilometri, con dislivello positivo di 800 metri

Dog Endurance Trail: trail competitivo da 15 chilometri, con dislivello positivo di 800 metri, da affrontare con il proprio miglior amico a quattro zampe, a cui saranno i benvenuti appassionati di dog endurance, sleddog, dog trail e dog trekking con attrezzatura da traino

Eco-camminata in Rosa: passeggiata libera a tutti da 8 chilometri, con dislivello positivo di 300 metri, il cui ricavato sosterrà la campagna Nastro Rosa della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno

