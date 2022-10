Torino: torna la "Caccia al Tesoro Sostenibile" in Borgo Vittoria

Organizzato dal Gruppo Facebook “Io Compro in Borgo Vittoria” in collaborazione l'Associazione Culturale e didattica Keluro è iniziato il conto alla rovescia per la terza edizione della “Caccia al Tesoro sostenibile in Borgo Vittoria”, un evento patrocinato dalla Circoscrizione 5 della Città di Torino.

Una caccia al tesoro "sostenibile" per scoprire tutte le realtà commerciali del quartiere, fare rete tra commercianti e cittadini e, ovviamente, divertirsi in un bel momento di aggregazione, a piedi, in monopattino oppure in bicicletta. Sarà una bella occasione per vivere il Borgo a misura d’uomo da soli, in famiglia o con g li amici e si potranno vincere sconti e buoni spesa.

Come ci si può registrare e partecipare alla “Caccia al Tesoro Sostenibile”?

L'evento si terrà a partire dalle ore 14,30 con registrazione in Corso Venezia, angolo Via del Ridotto.

La partenza della caccia al tesoro è prevista per le ore 15,00.

I negozi aderenti all’iniziativa, in ordine alfabetico, sono:

- Aroma di Tessuto Tendaggi - Via Gulli, 46

- Associazione Keluro - Via Bibiana, 98

- Bar H - Via Sospello, 146

- Caffè per Te - Via Cardinal Massaia, 43/A

- Different - Via Chiesa della Salute, 25

- Domusforme Arredamenti - Via Vibò, 21

- F.B. Macelleria da Roberto - Via Vibò, 55/A

- Farmacia Stradella - Via Stradella, 36

- Gelateria CasaClara - Via Stradella, 187/D

- Gelateria Noisette - Via Chiesa della Salute, 21

- Gioielleria Alessandro Preziosi - Via Chiesa della Salute, 62

- Herbae et Semina Erboristeria - Via Chiesa della Salute, 20/C

- Intimo Felicia - Via Villar, 26/C

- Impresa e Territorio, Circolo Culturale e Ricreativo - Via Cesalpino, 11/A

- L’Orto di Valeria - Via Casteldelfino, 21/C

- La Bottega degli Gnomi Erboristeria - Via Coppino, 139/A

- Laura Belly Painting - Via Coppino, 77/B

- Le Foto di Carla - Via Stradella, 150

- Magi Abiti da Lavoro - Via Bibiana, 103

- Ondagrafica Pubblicità - Corso Venezia 7

- RP-Arte Restauro e Pittura - Via Usseglio, 15/C

- Serena Abbigliamento - Mercato Borgo Vittoria (Via Villar)

- Si dice Donna... - Via Saorgio, 102/H

- Spoto Bakery - Via Chiesa della Salute, 23

- Tecnocasa - Via Chiesa della Salute, 58

- Tecnocasa - Via Coppino, 141

- Veste Parati Interior Design - Via Coppino, 137/C

Ti aspettiamo sabato 8 ottobre ore 14,30, non mancare!!!!