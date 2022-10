Il Caval 'd Brons diventa una discarica: in piazza San Carlo mostra il lato peggiore dei turisti [FOTO]

Cartocci, sacchetti di plastica, ma soprattutto decine di bottiglie di birra (vuote). Ecco quel che è stato abbandonato nel pomeriggio di oggi ai piedi del Caval 'd Brons, nel cuore di Torino.



Una vera discarica a cielo aperto, in piena piazza San Carlo, uno dei luoghi più aulici della città. Una brutta testimonianza di quel che può essere il lato oscuro del turismo a Torino. In tanti indicano nei tifosi del Maccabi Haifa gli autori di questo gesto così poco educato e rispettoso del capoluogo piemontese: un'ipotesi da non scartare, visto che nella serata di oggi si disputa all'Allianz Stadium la gara di Champions League contro la Juventus e molto spesso i tifosi ospiti sfruttano le ore di avvicinamento alla partita per visitare la città.



Raramente, però, con queste conseguenze. Un quadro davvero pessimo per una città che invece scommette con forza sulla propria vocazione turistica. Tanti i torinesi che passando da piazza San Carlo, questa sera, avranno sentito come una stretta al cuore nel vederla ridotta così.