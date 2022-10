San Salvario: nuovi arresti per spaccio di droga

A San Salvario la scorsa settimana i Carabinieri hanno arrestato quattro presunti spacciatori.

Il primo in via Nizza. Un cittadino maliano è stato arrestato dopo aver ceduto una dose di cocaina a un acquirente. Durante la perquisizione l’uomo ha espulso un’altra dose della stessa sostanza stupefacente che teneva nascosta in bocca. Altro caso in via Galliari, dove un cittadino senegalese è stato fermato subito dopo che aveva ceduto ad un cliente quattro dosi di droga, due di eroina e due di cocaina. Infine, in via Belfiore, un altro cittadino maliano è stato sorpreso a cedere due dosi di stupefacente a un acquirente.

Un cittadino straniero, originario del mali, è stato poi fermato vicino ai giardini Ginzburg dopo aver ceduto tre dosi di droga, due di eroina e uno di cocaina, ad un altro acquirente.