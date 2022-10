Carignano: domenica 9 ottobre un incontro con esperti e chef per scoprire tutti i segreti del Ciapinabò

La Sagra regionale del Ciapinabò di Carignano, giunta alla ventinovesima edizione, nel ricco programma di degustazioni, laboratori e concorsi, prevede per domenica prossima con inizio alle ore 10.00 un interessante incontro con esperti, giornalisti e chef per approfondire tutti gli aspetti dedicati a questo delizioso e straordinario tubero.



Storia e curiosità, aspetti salutari e nutrizionali, come coltivarlo con successo, il suo ruolo nella cucina popolare ed in quella gourmet ed infine come usarlo in cucina per realizzare piatti gustosi e originali e non solo nella Bagna Cauda come recita il titolo dell’incontro.

Questi i temi dell’incontro che vedrà la partecipazione di Giorgio Albertino - Sindaco di Carignano; Tommaso Visca - Presidente Confagricoltura Torino; Renata Cantamessa "Fata Zucchina' - Giornalista autrice e divulgatrice agroalimentare; Gabriele Busso -Vicedirettore Confagricoltura Torino; Tiziano Valperga - Direttore APA; Claudia Torta - Dirigente I.I.S. "N. Bobbio"di Carignano; Daniele Cerutti - Referente "Cerealceretto"; Barbara Ronchi della Rocca - giornalista, autrice ed esperta di galateo; Cinzia Cesano - specializzata in fitoalimurgia; Clelia Vivalda - Chef ristorante "Tra Arte e Querce" di Mochiero; Claudio Porchia - Giornalista e critico gastronomico; Roberto Pisani - Autore e comunicatore gastronomico. Modera: Alessandro Felis - Agronomo e giornalista enogastronomico.