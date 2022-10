Provano a rubare il monopattino ad un giovane di Moncalieri ma vengono messi in fuga

Provano a rubare il monopattino ad un giovane, ma vengono messi in fuga (foto d'archivio)

La vista di un monopattino a bordo strada deve averli ingolositi, così due persone a bordo di una macchina hanno provato a portare via il mezzo. E' accaduto alcune sere fa a Moncalieri, in zona Testona.

I due, però, non avevano fatto i conti con il proprietario, che appena li ha visti avvicinarsi al monopattino si è messo ad urlare, buttandosi su di loro e causando una colluttazione.

Visto il baccano scatenato dall'episodio, i malintenzionati hanno desistito dal loro proposito e sono fuggiti via a tutto gas. Nessuna ferita per il monopattinista, che ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, che stanno visionando le telecamere di zona per risalire all'identità di coloro che avevano tentato il furto.