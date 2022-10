Dopo la cittadinanza onoraria, lunedì il Treno del Milite Ignoto sarà a Chivasso

Nonostante fosse programmata come una breve sosta tecnica, il Treno del Milite Ignoto nella stazione ferroviaria di Chivasso troverà autorità, cittadini, associazioni combattentistiche e d’armi a rendere gli onori. Il convoglio speciale, allestito da Fondazione FS Italiane e dal Reggimento Genio Ferrovieri, che nel 1921 trasportò la salma della vittima non identificata della Grande Guerra da Aquileia a Roma, arriverà a Chivasso alle ore 22,40 del 10 ottobre prossimo, lungo il binario 6. L’orario non ha scoraggiato numerosi chivassesi che, tramite il sindaco Claudio Castello, hanno chiesto di poter onorare il Treno della Memoria con una breve e discreta cerimonia.

Cittadinanza al Milite Ignoto

“Ringrazio Rete Ferroviaria Italiana ed il direttore generale di Fondazione Fs Italiane Luigi Cantamessa per aver consentito a Chivasso di tributare il proprio saluto al Treno del Milite Ignoto – ha detto il sindaco Claudio Castello a pochi giorni da un’altra iniziativa, la riapertura della Chivasso/Asti, voluta ancora da Fondazione FS e Rfi -. Il Consiglio Comunale, lo scorso anno, ha conferito la cittadinanza onoraria proprio al Milite Ignoto, a conferma di quanto siano sinceri i legami in onore di chi ha sacrificato la propria vita in una disumana risoluzione di dissidi come la guerra è da sempre e contro cui opponiamo, oggi più che mai, la nostra assoluta avversione”.

Oggi a Torino

Oggi invece il Treno della memoria farà scalo a Torino. Dalle 9 alle 18 una fedele ricostruzione dello storico convoglio si potrà visitare alla stazione Porta Nuova: a bordo una mostra multimediale e cimeli del periodo

5mila chilometri

Il Treno della Memoria, partito da Trieste lo scorso 6 ottobre, percorrerà 5mila chilometri in 17 tappe, fino a Palermo, per un viaggio inaugurato lo scorso anno, e che proseguirà la sua marcia per raggiungere Roma il 4 novembre. Il Ministero della Difesa, in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato ed il supporto di Fondazione FS, torna così a celebrare questo anniversario su un nuovo itinerario.