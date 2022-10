Mattina di paura in piazza Respighi, uomo si aggira con un punteruolo: "Ci siamo barricati nel bar"

Attimi di paura questa mattina in Barriera di Milano, dove un uomo si aggirava farneticando in piazza Respighi con un punteruolo: a denunciare l’accaduto, tramite un post Facebook, la capogruppo del Pd alla 6 Isabella Martelli. Intorno alle 7:45 il passante armato, come spiega l’esponente dem, ha prima “infastidito gli operatori dell’Amiat e le persone all’interno del bar avevano paura di uscire”.

Intervento delle forze dell'ordine

Le forze dell’ordine sono state chiamate e sono intervenute immediatamente, ma in un primo momento non sono riusciti a rintracciare l’uomo perché forse si era nascosto o aveva temporaneamente cambiato zona. La seconda volta sono poi tornati e, dopo averlo calmato, hanno chiamato l’ambulanza e fatto portare all’ospedale per un controllo.

"Serve un piano per Barriera"

“Per fortuna - sottolinea Martelli - alla fine l’hanno preso e siamo potuti uscire dal bar senza che succedesse nulla. Tre quarti d’ora d’attesa sono troppi”. “Serve un piano – incalza l’esponente dem - per Barriera. Perché questo quartiere è bello, ha tante potenzialità e va salvato. Io ci credo ancora, si può intervenire”.

Farmacia rapinata

In passato piazza Respighi era già salita agli onori della cronaca nel 2017 perchè un uomo si era introdotto nella farmacia con un casco e occhiali da sole e, armato di un coltello, aveva minacciato i clienti e i negozianti. In questi anni sono stati diversi poi gli scippi e altri reati in questo angolo di Barriera.