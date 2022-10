Vespignani, star big data a Torino: "Il Covid calerà ma sarà un saliscendi. Sulla pandemia comunicazione sbagliata"

Si tratta di uno dei massimi esperti al mondo di modelli epidemiologici e Scienza delle previsioni. E negli ultimi anni è diventato anche un volto noto in tv, proprio per parlare di pandemia.

" La risalita del Covid è strutturale, per il ritorno ad abitudini che l'estate aveva cambiato e un allentamento dei vaccini. Ma non è dovuta a nuove varianti. Potremmo aspettarci una discesa, a breve, ma sarà un andamento a saliscendi. Bisogna essere pronti a tenere la situazione sotto controllo. Il richiamo non è alle persone, ma alle istituzioni e alla sanità pubblica ". Debutto ufficiale per Alessandro Vespignani alla guida di Fondazione Isi , creatura tutta torinese che da tempi non sospetti studia i big data e i cosiddetti sistemi complessi.

Sulla pandemia si è sbagliata la comunicazione

Strumenti preziosi anche contro i cambiamenti climatici

" Ci sarà molto da lavorare - dice Vespignani - uscire da questa pandemia vuol dire anche provvedere a un riavvio, anche nel mondo della ricerca. Prima del Covid si parlava tanto si big data e forse un insieme di slogan fin sopravvalutati. Ma poi si è capito che sono carne e sangue, possono salvare vite e permettere di affrontare sfide come il cambiamento climatico o le disuguaglianze sociali. Se non si parte dalla comprensione dei dati sarà difficile affrontare queste sfide ".

"All'inizio si è pensato forse che questa pandemia l'avremmo affrontata in maniera hollywoodiana, con megaschermi e la disponibilità di tutti i dati in grandi algoritmi. Invece non è così: la strada da percorrere è tanta. Ma è una realtà assodata quella che viviamo in una realtà aumentata dagli algoritmi. C'è un impatto sulla vita del singolo, del cittadino. Ma anche un impatto sociale: la percezione di quel che possiamo fare per cambiare il mondo esterno. La nostra vita non può prescindere dagli algoritmi e dai dati".