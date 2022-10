Carmagnola, l'incendio della stufa fatale ad un'anziana di 86 anni

Tragedia nella mattinata di oggi, martedì 11 ottobre, a Carmagnola, dove un'anziana di 86 anni è morta asfissiata nel suo appartamento a causa dell'incendio partito dalla stufetta che usava per scaldarsi.

Inutili i soccorsi

I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Alberti dopo aver ricevuto le segnalazione dei vicini di casa, ma purtroppo per la donna ormai non vi era più nulla da fare. Da una prima ricostruzione è possibile che dalla stufa sia partita una scintilla, che poi avrebbe colpito e incendiato la stoffa del divano.

Indagano i carabinieri

Ora sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per capire se la stufa abbia avuto un guasto e capire con certezza cosa abbia originato l'incendio.