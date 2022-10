Pacco con un liquido sospetto all'ufficio postale: in 6 accusano un malore

Almeno sei persone hanno accusato malori o nausea in un ufficio postale di Torino, in via Reiss Romoli, dopo che un liquido è fuoriuscito da un pacco appena consegnato. Sul posto sono intervenute ambulanze del 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine.

Dopo le dovute verifiche, Poste Italiane comunica che dopo mezzogiorno "è ripresa la normale operatività del centro di smistamento di via Reiss Romoli". Il liquido fuoriuscito dal pacco è infatti risultato "non pericoloso". "Poste Italiane precisa comunque che, in attesa del riscontro delle autorità competenti, ha attivato tutte le procedure di sicurezza previste e che non si sono registrate intossicazioni tra i dipendenti".