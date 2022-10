Il trofeo delle Atp Finals in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo

Anche quest’anno Intesa Sanpaolo, in qualità di Host Partner delle Nitto ATP Finals, avrà un ruolo di primo piano nel “Trophy Tour”, ovvero nel “tour” di esposizioni del trofeo della manifestazione nelle sedi dei principali partner.

Il trofeo, arrivato direttamente da Londra, sarà esposto da oggi giovedì 13 ottobre, a un mese esatto dall’avvio del torneo, nel museo torinese della Banca, le Gallerie d’Italia -Torino in piazza San Carlo, con accesso gratuito secondo l’orario di apertura del museo.

Da domenica 16 ottobre il trofeo verrà trasferito in Area X, lo spazio esperienziale dedicato alla diffusione della cultura della protezione assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo in via San Francesco d’Assisi 12, dove rimarrà esposto fino al 19 ottobre incluso.