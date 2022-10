Un'auto è sbandata ed è finita contro il guard rail questa mattina sullo svincolo di immissione della sopraelevata Moncalieri. La macchina viaggiava in direzione Torino.

Fortunatamente, al di là dei danni alla carrozzeria, non ci sono state conseguenze. Nessun ferito a bordo e nessun coinvolgimento di altre vetture. Nessuna particolare problematica nemmeno al traffico, che ha subito un minio rallentamento solo per la messa in sicurezza della zona.