Il cimitero di Moncalieri prende vita con il recital “La nostra Spoon River”

Il cimitero di Moncalieri prende vita. Perché è possibile ricordare chi ha lasciato un segno indelebile nella nostra vita anche a distanza di anni. E’ l’obiettivo del recital “La nostra Spoon River” che andrà in scena domenica 16 ottobre a partire dalle 11 proprio nel camposanto. 'Tenere in vita' i defunti Una performance di circa tre quarti d’ora che viene replicata dopo il successo dello scorso maggio, quando l’iniziativa fu particolarmente apprezzata dalle tante persone presenti. L’idea, nata dalla Cooperativa Barbara B, ha come obiettivo quello di ricordare alcune figure di spicco sepolte nel cimitero; personaggi storici che saranno interpretati da attori con l’obiettivo di far rivivere i momenti più importanti di un passato che non possiamo dimenticare e che anzi dobbiamo tenere vivo per costruire il nostro futuro. Il recital ha ricevuto l’appoggio e il sostegno del Comune di Moncalieri, che ha collaborato allo sviluppo dell’iniziativa grazie alla sensibilità del sindaco Paolo Montagna e dell’assessore Michele Morabito.

Accendere una luce sul cimitero “Dopo il successo della prima edizione – spiega Alessandro Di Mauro, amministratore delegato della Cooperativa Barbara B – abbiamo voluto dare un seguito a un’idea che ha riscosso un buon successo. Il nostro obiettivo è molto chiaro, accendere la luce sul cimitero di Moncalieri e soprattutto ricordare una storia che non si studia solamente fra i banchi di scuola ma che può essere vissuta in prima persona anche fuori dalle aule. Troppo spesso ci dimentichiamo di chi non c’è più e che invece ha contribuito a costruire con la propria vita il presente e il nostro futuro”.

L'importanza della memoria collettiva “Sono soddisfatto di poter promuovere nuovamente questa grande iniziativa, dopo il successo riscontrato nella prima edizione - aggiunge l’Assessore Morabito - L’obiettivo è la trasformazione della memoria collettiva in una risorsa per i cittadini e per le associazioni locali, perseguendo il fine ultimo di rendere il nostro cimitero urbano uno spazio da visitare come un museo, oltre ad essere un luogo di preghiera e memoria per i nostri cari”.

L'impegno della cooperativa Barbara B Il recital è stato prodotto dalla Cooperativa sociale Barbara B servizi alla persona e dalle Associazioni Culturali Ideateatro e Il gioco delle parti, con la collaborazione della Famija Moncalereisa, e il patrocinio del Comune di Moncalieri. La regia è di Sandro Calabrò e Chiara Gilardo.

Protagonisti Chiara Gilardo, Sandro Calabrò, Igor Toniazzo, Luca Pivano, Enrico Repetto, Giorgio Cavalieri, Marianna Garrone, Greta Vallero e Alessandra Facile.