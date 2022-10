Gli Extinction Rebellion tornano a manifestare: con lo scotch sulla bocca per dire no ai figli di via

A due mesi di distanza, Extinction Rebellion torna in piazza con un presidio “silenzioso”, in solidarietà con le persone del movimento colpite da numerose denunce e fogli di via.

Protesta contro denunce e foglia di via

"Siamo tornati simbolicamente sotto il Palazzo della Regione Piemonte, lì dove - il 25 luglio - due attiviste si sono arrampicate sul balcone dell’ufficio del presidente Cirio, per appendere uno striscione con scritto “Benvenuti nella crisi climatica. Siccità è solo l’inizio”. L’obiettivo quel giorno era denunciare, ancora una volta, la responsabilità e l'inazione della Regione Piemonte davanti alla siccità devastante di quest'estate", hanno detto i manifestanti in una nota.

Durante il presidio, alcuni attivisti con la bocca chiusa da un pezzo di scotch nero, si sono posizionati al centro della piazza con un cartello sulla schiena riportante il nome di una delle persone colpite dalle denunce e/o dai fogli di via, delle quali sono stati letti discorsi e testimonianze.

Pro Julian Assange in piazza Carignano

Da una galassia di sigle e di movimenti nati negli ultimi due anni sull'onda delle proteste No vax e No Green Pass ha preso forma oggi la versione di Torino della maratona internazionale a favore di Julian Assange. Centinaia di manifestanti si sono radunati in piazza Carignano.

Da un palco si sono alternati numerosi oratori, uno dei quali ha spiegato che "Assange è un uomo perseguitato da un decennio con accuse ridicole ed è il simbolo delle vittime dell'arroganza del potere". A un banchetto era possibile firmare una petizione popolare al Parlamento per "il diritto all'inviolabilità del corpo e alla libertà di cura". In piazza sventolavano vessilli di Italia Sovrana e Popolare, Ancora Italia, Pro Italia. Uno dei partecipanti indossava una pettorina con su scritto "il mondo è governato da pedofili".