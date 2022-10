Le 500 "storiche" per le strade di Mirafiori. Nucera (circ. 2): "Un grande evento riportato sul nostro territorio""

La 500 è tornata a Mirafiori. Non le versioni più moderne, ma proprio quella originale, storica, prodotta negli Anni Sessanta nello stabilimento torinese.

Sedici modelli di 500 sono infatti stati protagonisti del raduno statico organizzato dal "500 Club Italia", alla sua terza edizione ma per la prima volta a Torino. Non una sfilata nelle vie cittadine, ma un'esposizione presso la Casa del Parco di via Panetti, all'interno del giardino Colonnetti. Preceduta, questo sì, da una carovana attraverso il quartiere partita alle 9 da strada Castello di Mirafiori.

"Una grande soddisfazione personale aver riportato nel nostro territorio questo importante evento nazionale", ha spiegato Alessandro Nucera, capogruppo dei Moderati in Circoscrizione 2.