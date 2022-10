Nuovo look per la Libreria Claudiana in San Salvario

Ormai storica presenza nel quartiere multiculturale e multireligioso torinese di San Salvario, subito alle spalle del Tempio valdese di corso Vittorio Emanuele II, a metà strada tra la Sinagoga di piazzetta Primo Levi, la Moschea di Via Saluzzo e la Chiesa di san Giovanni Evangelista di corso Vittorio cui è legata la comunità filippina, la Libreria protestante Claudiana di via Principe Tommaso 1 a Torino festeggia i lavori di ristrutturazione e rinnovamento con un momento di festa con musica e rinfresco aperto alla città martedì 18 ottobre dalle 18 alle 21.

Attenta ai temi della contemporaneità e specializzata in cultura religiosa con un approccio plurale, laico e interculturale, con ampi settori dedicati agli studi biblici, alla storia del cristianesimo e al protestantesimo, alla teologia e alla filosofia, alla cultura e alla storia ebraica, alle altre religioni eccetera, la Libreria Claudiana è da lungo tempo un importante punto di riferimento per la comunità protestante e per quella ebraica e, da una decina d’anni, anche un presidio culturale per le famiglie, le scuole e le biblioteche del quartiere, con un’ampia offerta di libri di narrativa e per ragazzi.