Caso affidi, la Cassazione annulla le misure restrittive decise dal tribunale del riesame di Torino

È stato annullato "con rinvio" dalla Cassazione il provvedimento con cui il Tribunale del riesame di Torino aveva imposto tre misure restrittive in un'inchiesta sull'affidamento di bambini che secondo gli investigatori subalpini presentava delle analogie con il cosiddetto caso Bibbiano.

A rivolgersi alla Suprema Corte erano stati gli avvocati difensori. Gli atti sono stati inviati ai giudici del capoluogo piemontese, che ora dovranno prendere una nuova decisione. Le misure restrittive erano state prese per Nadia Bolognini, psicoterapeuta, già indagata a Reggio Emilia per la questione Bibbiano, e per una coppia di donne che aveva ottenuto in affidamento due bimbi.

Nel fascicolo si ipotizzano varie irregolarità e anche dei maltrattamenti. L'inchiesta della procura di Torino è in pieno svolgimento. Le difese hanno chiesto e ottenuto un incidente probatorio per verificare se una delle piccole vittime può essere considerata in grado di testimoniare.