Trekking urbano, Venaria aderisce all'iniziativa nazionale lanciata da Siena

Con l’iniziativa “Ciak: si gira! Che spettacolo di trekking!”, il 31 ottobre, dalla biblioteca civica si va alla prima tappa: un percorso di 7 km, di difficoltà media, e partenza alle ore 20:30 e della durata di circa un’ora e mezza. Il via per raggiungere il cinema Dante, in piazza Annunziata. Verranno poi visitate le due sale cinematografiche delle parrocchie della Natività di Maria Vergine, meglio conosciuta come Santa Maria e di San Francesco d’Assisi. L’itinerario seguirà un tratto del parco Corona Verde imboccandolo da viale Roma fino a giungere in piazza della Costituente per ammirare, quasi intatta, la facciata della sala teatro-cinema della Parrocchia di San Lorenzo. L’ultima tappa sarà la sala cinematografica, oggi ancora attiva del Supercinema, in piazza Vittorio Veneto. Informazioni e prenotazioni: email info@bibliotecavenariareale.it - www.bibliotecavenariareale.it