Assistenza Gtt, i veicoli sono vecchi: in arrivo 24 nuovi furgoni e auto

Sono circa 200 i veicoli che Gtt dispone per il “pronto intervento”, per garantire un’assistenza tempestiva sul territorio in caso di guasti o emergenze. Un numero considerevole di mezzi, ma che non tiene conto dell’età media piuttosto avanzata dei veicoli stessi: è infatti di 15 anni l’età media delle vetture utilizzate, motivo per cui per poterle mandare in strada è necessaria una manutenzione continua.



Gli interventi, peraltro, sono parecchi, circa 500 ogni anno. Ecco perché, al fine di garantire la qualità del servizio, è in corso una procedura d’acquisto di altri 24 veicoli tra furgoni e vetture: 10 auto Panda, 10 furgoni Fiorino, 2 furgoni Scudo e due furgoni Ducato.



L’introduzione dei 24 nuovi veicoli, sopperirà all’esigenza delle squadre manutentore e permetterà di dismettere i mezzi più vecchi, abbassando di parecchi anni l’età media della flotta.



Intanto buone notizie per il rinnovo della flotta di bus che operano in collina: Gtt ha indetto una gara di sub-affido delle linee collinari e Autoguidovie (Cavourese) si è aggiudicata il lotto 2 della gara che porterà in città 14 novi bus elettrici a partire dall’aprile del 2023.