Sciarpe sui monumenti: il simbolo della campagna contro la povertà del Gruppo Abele [FOTO]

Torino invasa dalle sciarpe. È l’iniziativa del Gruppo Abele come simbolo della campagna contro la povertà “Un gesto che scalda”. “Idealmente rappresenta il calore dell’incontro con chi è in difficoltà, il calore dell’aiuto che riusciamo a dare, il calore della casa che molti non hanno e in varie forme trovano nelle nostre realtà di accoglienza”, spiegano dall’associazione.

L’iniziativa, partita in occasione della Giornata contro la povertà del 17 ottobre, proseguirà per le prossime settimane.

Le sciarpe si troveranno su tre monumenti delle piazze storiche: il Caval d’ brons in piazza San Carlo, il Conte Verde nella piazza del Comune e Vincenzo Gioberti in piazza Carignano.

Realizzate dalla sartoria popolare Intessere saranno anche al collo di due statue del cortile interno del Museo Egizio (copie in gesso degli originali custoditi nel Museo). Mentre per un mese un tram della linea 4 porterà la sciarpa in giro per tutta la città.